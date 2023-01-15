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Tottenhamlı Lloris de Mert Günok'laştı. Kendi kalesine gol attı

Tottenham, kalecisi Lloris'in kendi kalesine gol attığı maçta Arsenal'e yenildi

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 21:52
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Arsenal, Tottenham karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle kazandı

Tottenhamlı Lloris de Mert Günok'laştı. Kendi kalesine gol attı
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 20. hafta mücadelesinde, sezonun formda ekibi Arsenal, Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadele eden Tottenham'ın konuğu oldu.

Karşılaşmayı baştan sona kontrolü altında götüren konuk ekip, 14. dakikada Hugo Lloris (kendi kalesine) ve 36. dakikada Martin Ödegaard'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Kaleci Lloris'in de Beşiktaşlı Mert Günok gibi kendi kalesine gol atması dikkat çekti.

Puanını 47'ye yükselten Arsenal, en yakın rakibi ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Tottenham ise 33 puanla 5. sırada kaldı.

 

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