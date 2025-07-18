Arsenal transferi duyurdu! 55 milyonluk imza

Kaynak: Haber Merkezi
Arsenal transferi duyurdu! 55 milyonluk imza

Chelsea'nin 23 yaşındaki yıldızı Noni Madueke, 55 milyon euro karşılığında Arsenal'a transfer oldu.

Premier Lig'i Liverpool'un arkasında ikinci sırada tamamlayan Arsenal yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Londra ekibi, Chelsea'nin 23 yaşındaki sağ kanadı Noni Madueke'yi renklerine bağladı.

55 milyon euro bonservis bedeli ödenen Nijeryalı yıldız, geçen sezon Chelsea formasıyla çıktığı 46 maçta 11 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

Son Haberler
Milli yıldız Fenerbahçe'ye imzayı attı! İlk açıklama
Milli yıldız Fenerbahçe'ye imzayı attı! İlk açıklama
Uzmanı tehlikeye karşı uyardı! Sıcak hava sizi hastanelik edebilir
Uzmanı tehlikeye karşı uyardı! Sıcak hava sizi hastanelik edebilir
Ne altın ne döviz! Haftanın kazananı belli oldu
Ne altın ne döviz! Haftanın kazananı belli oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer
Yiğidolar 4 yeni transferini açıkladı
Yiğidolar 4 yeni transferini açıkladı