Arsenal transferi duyurdu! 55 milyonluk imza

Premier Lig'i Liverpool'un arkasında ikinci sırada tamamlayan Arsenal yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Londra ekibi, Chelsea'nin 23 yaşındaki sağ kanadı Noni Madueke'yi renklerine bağladı.
Talent in abundance.— Arsenal (@Arsenal) July 18, 2025
Noni Madueke is a Gunner ✍️
Narrated by artist and Arsenal in the Community alumni, Stazzy ????️ pic.twitter.com/TfnkwG86Sz
55 milyon euro bonservis bedeli ödenen Nijeryalı yıldız, geçen sezon Chelsea formasıyla çıktığı 46 maçta 11 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.