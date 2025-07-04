Arsenal'ın yıldızı Fener'e doğru: Orta sahaya banko isim

Premier Lig ekibi Arsenal ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan ve Londra ekibinden ayrılan Ganalı orta saha Thomas Partey, transferin gözdesi oldu.

Bonservisini eline alan 32 yaşındaki futbolcuya Süper Lig devi Fenerbahçe talip oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre sarı lacivertliler, Partey'in menajeriyle iletişime geçerek oyuncunun şartlarını sordu.

ÖZEL | Fenerbahçe, Thomas Partey'in menajeriyle resmi temasa geçti ve oyuncunun şartlarını sordu! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 4, 2025

2020'de Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer edilen Ganalı yıldız, geçen sezon Arsenal formasıyla Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve EFL Cup'ta toplamda 52 maça çıktı.

3 bin 946 dakika sahada kalan Partey, 4 kez ağları havalandırırken, 3 defa da arkadaşlarına gol pası verdi.