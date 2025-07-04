Arsenal'ın yıldızı Fener'e doğru: Orta sahaya banko isim

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Arsenal'ın yıldızı Fener'e doğru: Orta sahaya banko isim

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Thomas Partey'in menajeriyle iletişime geçti.

Premier Lig ekibi Arsenal ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan ve Londra ekibinden ayrılan Ganalı orta saha Thomas Partey, transferin gözdesi oldu.

Bonservisini eline alan 32 yaşındaki futbolcuya Süper Lig devi Fenerbahçe talip oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre sarı lacivertliler, Partey'in menajeriyle iletişime geçerek oyuncunun şartlarını sordu.

2020'de Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer edilen Ganalı yıldız, geçen sezon Arsenal formasıyla Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve EFL Cup'ta toplamda 52 maça çıktı.

3 bin 946 dakika sahada kalan Partey, 4 kez ağları havalandırırken, 3 defa da arkadaşlarına gol pası verdi.

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