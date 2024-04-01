Arsenal'in yıldızı maçta baygınlık geçirdi. Final maçında korku dolu anlar

Gülsüm Sundu
Arsenal'in yıldızı maçta baygınlık geçirdi. Final maçında korku dolu anlar
İngiltere'nin Wolverhampton şehrinde bulunan Molineux Stadyumu’nda Chelsea ile Arsenal arasında dün oynanan İngiltere Kadınlar Lig Kupası finali korku dolu anlara sahne oldu.

Golsüz beraberlikle devam eden final maçının ikinci yarısının uzatma dakikalarında meydana gelen üzücü olayda, Arsenal Kadın Futbol Kulübü’nün 24 yaşındaki Norveçli yıldız oyuncusu Frida Maanum, topsuz alanda yere yığıldı.

İlk müdahesi takım arkadaşları Katie McCabe ve Stina Blackstenius tarafından yapılan Maanum’un halini gören Arsenal sağlık ekibi, acil müdahale için sahaya girdi. Sağlık ekibi oyuncunun yanına gittikten kısa bir süre sonra sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

Sağlık görevlileri yaklaşık 8 dakika boyunca Norveçli oyuncuyla ilgilenirken, McCabe takım arkadaşlarını Maanum'dan uzaklaştırıldı. Arsenalli futbolcular takım arkadaşları tedavi görürken onun etrafında çember oluşturarak basının görüntü almasına mani oldular. Kısa bir süre oksijen verilen Maanum, seyircilerin alkışları arasında sahadan çıkarıldı.

Arsenal Kulübü’nün sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada Maanum’un bilincinin açık, durumunun stabil olduğu bildirildi.

Arsenal, Stina Blackstenius’un 116. dakikada attığı golle kupanın sahibi oldu.

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