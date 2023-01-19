Arslan Bulut parmak izi ve topuk kanıyla nasıl fişlendiğimizi açıkladı. Ateş ölçer gibi cihazlarla parmak izi kontrolü yapıyorlar

Yeniçağ Yazarı Arslan Bulut dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Bulut yazısında, Türkiye’nin Türk Milleti'nin varlığına yönelik düşmanca saldırılarla zamanı harcamak zorunda kalırken, dünyanın doğrudan insan ve hayvan nüfusunu azaltmak amaçlı küresel operasyonları konuştuğunu söyledi.

DAVOS VE PARMAK İZİ

Bulut yazısında Davos bölgesine girenlerin ateş ölçerler gibi el aletleriyle parmak izi kontrolünden geçirildiğine değindi.

Devamında ise Bulut, “Bu, "Herkesin parmak izi bizde var" demektir...Öyleyse biz yeni kimlikler için parmak izi verdiğimizde, doğan her çocuktan iki defa topuk kanı alındığında bu veriler küresel sisteme de dahil edilmiş mi oluyor?” dedi.

Öte yandan Bulut yazısında “Biyometrik/dijital kimlik ne demek peki? Schwab, onu da açıklamıştı...” diyerek Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab’ın açıklamalarına da değindi.

Bulut yazısında Klaus Schwab'ın sözlerine değinerek şöyle yazdı: "Dünyanın artık Amerika gibi süper güçler tarafından yönetilmeyeceğini söylüyor."

BULUT’UN TÜM YAZISI:

Biz iktidar ve muhalefetten Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesine, dolayısıyla Türk Milleti'nin varlığına yönelik düşmanca saldırılarla zamanı harcamak zorunda kalırken, dünya, doğrudan insan ve hayvan nüfusunu azaltmak amaçlı küresel operasyonları konuşuyor.

Mesela, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, Davos toplantısını "Geleceğin Efendisi Olmak" çağrısıyla açtı. Elon Musk ise "DEF/Davos nasıl bir şeydir? Dünyanın patronu olmaya mı çalışıyorlar?" diye cevap verdi...

Elon Musk, herhalde bu soruyla konuyu bilmeyenleri birazcık düşünmeye davet etmiş oluyor. Yoksa DEF/Davos'un ne olduğunu ve dünyayı nereye sürüklemeye çalıştıklarını Klaus Schwab açıklıyor zaten... Schwab, Davos'tan hemen önce "bir sonraki pandemi" uyarısında "O kadar büyük bir siber saldırı olacak ki bütün dünyada internet bağlantısı kesilecek. Yeni internete ise yalnızca biyometrik/dijital kimliğe sahip olanlar erişebilecek." dedi. Yani sadece seçilmişler haberleşebilecek!

Bu, kendiliğinden olmayacak herhalde... Bu da planlanan bir pandemi...

Biyometrik/dijital kimlik ne demek peki? Schwab, onu da açıklamıştı... Paul Joseph Watson imzasıyla 2020 yılında yapılan bir değerlendirmeye göre "Büyük Sıfırlama"nın veya Schwab'ın deyimiyle "dördüncü sanayi devriminin" bir diğer önemli yönü, insanı makineyle birleştirmek...

Schwab, Chicago Küresel İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada "Dördüncü sanayi devriminin yol açacağı şey, fiziksel, dijital ve biyolojik kimliğimizin bir birleşimidir" dedi.

Schwab, "Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek" adlı kitabında da yeni teknolojilerin, "yetkililerin, zihnimizin şimdiye kadarki özel alanına girmesine, düşüncelerimizi okumasına ve davranışlarımızı etkilemesine" izin vereceğini açıkladı.

Schwab, "Bu alandaki yetenekler geliştikçe, kolluk kuvvetleri ve mahkemelerin suç işleme olasılığını belirlemek, suçu değerlendirmek ve hatta muhtemelen anıları doğrudan insanların beyinlerinden almak için teknikler kullanması söz konusu olacaktır" diye yazdı ve "Ulusal bir sınırı geçmek güvenlik riskini değerlendirmek amacıyla ayrıntılı bir beyin taraması gerektirebilir. Giyilebilir bilgisayarlardan sanal gerçeklik kulaklıklarına kadar günümüzün harici cihazları neredeyse kesin olarak vücudumuza ve beynimize yerleştirilebilecek." diye yazdı.

Schwab ayrıca, dünya medyasında komplo teorisi olarak gösterilen "vücudumuzun cilt bariyerini aşan aktif implante edilebilir mikroçipler"i açıkça onaylıyor... Schwab, bir televizyon programında da "Bundan 10 yıl sonra burada oturduğumuzu ve beynimizde bir implant (çip) olduğunu hayal edebiliyor musunuz?" diye sormuştu... Bütün bu planlamalara dünya çapında tepkiler var.

"Pelham" adlı Twiter kullanıcısının mesajları bu tartışmaların nereye evrildiğini gösteriyor:

"Klaus Schwab, dünyanın artık Amerika gibi süper güçler tarafından yönetilmeyeceğini söylüyor. Blackrock ve Bill Gates gibi Dünya Ekonomik Forumu paydaşları tarafından yönetilecek. Bu krizden çıkarabileceğimiz bir ders varsa, o da şudur: Dünya Ekonomik Forumu kapatılmalı, tüm genç küresel liderler hükümetten uzaklaştırılmalı ve Klaus Schwab hapse atılmalıdır."

Bu arada İsviçre Hükümeti, Davos toplantısına katılanları korumak için 5 bin asker görevlendirdi. Davos bölgesine girenler, ateş ölçerler gibi el aletleriyle parmak izi kontrolünden geçiriliyor! Bu, "Herkesin parmak izi bizde var" demektir...

Öyleyse biz yeni kimlikler için parmak izi verdiğimizde, doğan her çocuktan iki defa topuk kanı alındığında bu veriler küresel sisteme de dahil edilmiş mi oluyor?

Yani sadece ulusal çapta değil küresel düzeyde dijital olarak fişlenmiş durumda mıyız?

Biraz da bunları düşünelim...