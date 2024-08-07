Aršus Vilkas 2024 Tatbikatı başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aršus Vilkas 2024 Tatbikatı başladı

Litvanya ordusuna bağlı LDK Algird Piyade Taburu'nun Aršus Vilkas 2024-2 Tatbikatı sabah saatlerinde Kėdainiai, Jonava ve Kaišiadorių bölgelerinde başladı.

Tatbikata Litvanya'daki NATO ileri muharebe grubunun yaklaşık 450 askeri ve 60 teknik birimi ve mühendislik biriminin de katıldığı açıklandı.

Aršus Vilkas 2024-2 Tatbikatı'nın ilk haftasında, piyade bölüğü ve tabur karargahı Jonava'nın Kėdainiai ve Kaišiadorių bölgelerine taşınacak ve burada Vilkas adlı piyade savaş araçlarını ve diğer tabur savaş ekipmanlarını kullanarak kalabalık bölgelerde savunma operasyonları yürütecekler. Tatbikatın ikinci haftasında birlikler, Gaižiūnai eğitim sahasında tümen düzeyinde muharebe atış tatbikatları yapacak.

Ordu, 8-14 Ağustos tarihleri ​​arasında Jonava, Kėdainiai ve Kaišiadorių bölgelerinin yollarında askeri teçhizatın yoğun bir şekilde hareket edeceğini bildirdi.

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