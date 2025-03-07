Arter’de 'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' başlıyor!

Arter'den yapılan açıklamaya göre, Matthias Osterwold'un sanat yönetmenliğini üstlendiği festival, Türkiye ve dünyadan yenilikçi müzik alanında üretim yapan bestecilerin, müzisyenlerin ve sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ses yerleştirmelerinden konserlere, intermedya performanslarından DJ setlerine kadar geniş yelpaze sunan festivalde, Alvin Curran, Charlemagne Palestine, Audrey Chen ile Hugo Esquinca, Jessica Ekomane, Viola Yip ve Rrose ile Ali M. Demirel sahne alacak.

Festival biletlerine Arter'den, Biletix'ten ya da Mobilet'ten ulaşılabilir.