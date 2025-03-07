Arter’de 'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' başlıyor!

Kaynak: AA
Arter’de 'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' başlıyor!

14-16 Mart tarihleri arasında Arter'de düzenlenecek olan "Yeni ve En Yeni Müzik Festivali", yenilikçi müzik eserleriyle Türkiye ve dünyadan önemli sanatçılara ev sahipliği yapacak.

Arter'den yapılan açıklamaya göre, Matthias Osterwold'un sanat yönetmenliğini üstlendiği festival, Türkiye ve dünyadan yenilikçi müzik alanında üretim yapan bestecilerin, müzisyenlerin ve sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ses yerleştirmelerinden konserlere, intermedya performanslarından DJ setlerine kadar geniş yelpaze sunan festivalde, Alvin Curran, Charlemagne Palestine, Audrey Chen ile Hugo Esquinca, Jessica Ekomane, Viola Yip ve Rrose ile Ali M. Demirel sahne alacak.

Festival biletlerine Arter'den, Biletix'ten ya da Mobilet'ten ulaşılabilir.

Son Haberler
Özgür Özel'den sert çıkış! Haberi canlı yayında öğrendi…
Özgür Özel'den sert çıkış! Haberi canlı yayında öğrendi…
TÜİK duyurdu, altın zirvedeki yerini aldı!
TÜİK duyurdu, altın zirvedeki yerini aldı!
Arda Güler için ayrılık çanları çalıyor!
Arda Güler için ayrılık çanları çalıyor!
Çorum'da çay ocağına silahlı saldırı: Barış Can Özel hayatını kaybetti
Çay ocağına silahlı saldırı: Bir ölü
'Sahil Güvenlik' dizisinin yıldızı hayatını kaybetti! Ölüm nedeni dehşete düşürdü
'Sahil Güvenlik' dizisinin yıldızı hayatını kaybetti! Ölüm nedeni dehşete düşürdü