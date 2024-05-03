Artı TV’nin kurucusu Celal Başlangıç hayatını kaybetti

Gazeteci, Artı TV ve Artı Gerçek'in kurucu yayın yönetmeni Celal Başlangıç yaşamını yitirdi.

Almanya Köln’de kanser tedavisi gördüğü hastanede gece sıralarında hayatını kaybetti.

Başlangıç’ın farklı gazetelerde, internet sitelerinde yazarlık yaptığı biliniyor.

CELAL BAŞLANGIÇ KİMDİR?

1956 yılında İstanbul’da doğan Celal Başlangıç Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.

Gazeteciliğe 1975 yılında Ege Ekspres gazetesinde başladı.

Demokrat İzmir, Politika gazetelerinden çalıştı ve Cumhuriyet gazetesinin Adana Bölge Temsilciliği , İç Politika Servis Şefliği, Yazı işleri Müdürlüğünü de yaptı.

Evrensel gazetesinin kurucu genel yayın müdürü de olan Başlangıç Radikal gazetesinin kurucuları arasında yer alır.

Başlangıç, Gazete Duvar, T24, bianet, Haberdar gibi yayın organlarında yazı kaleme aldı.

Başlangıç, gazeteci Ayşe Yıldırım ile evliydi.