Artı TV’nin kurucusu Celal Başlangıç hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Artı TV’nin kurucusu Celal Başlangıç hayatını kaybetti
Artı Gerçek ve Artı TV’nin kurucusu Celal Başlangıç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazeteci, Artı TV ve Artı Gerçek'in kurucu yayın yönetmeni Celal Başlangıç yaşamını yitirdi.

Almanya Köln’de kanser tedavisi gördüğü hastanede gece sıralarında hayatını kaybetti.

Başlangıç’ın farklı gazetelerde, internet sitelerinde yazarlık yaptığı biliniyor.

CELAL BAŞLANGIÇ KİMDİR?

1956 yılında İstanbul’da doğan Celal Başlangıç Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.

Gazeteciliğe 1975 yılında Ege Ekspres gazetesinde başladı.

Demokrat İzmir, Politika gazetelerinden çalıştı ve Cumhuriyet gazetesinin Adana Bölge Temsilciliği , İç Politika Servis Şefliği, Yazı işleri Müdürlüğünü de yaptı.

Evrensel gazetesinin kurucu genel yayın müdürü de olan Başlangıç Radikal gazetesinin kurucuları arasında yer alır.

Başlangıç, Gazete Duvar, T24, bianet, Haberdar gibi yayın organlarında yazı kaleme aldı.

Başlangıç, gazeteci Ayşe Yıldırım ile evliydi.

kk.jpg

oipsoi.jpg

Son Haberler
30 yıldır görmüyordu. 75 yaşında kornea nakli yapıldı Yerel Haberler
30 yıldır görmüyordu. 75 yaşında kornea nakli yapıldı
Altında kritik gün. Herkes o saate kilitlendi Ekonomi
Altında kritik gün. Herkes o saate kilitlendi
Eski Beşiktaşlı Guti yıllar sonra itiraf etti Spor
Eski Beşiktaşlı Guti yıllar sonra itiraf etti
Helikopter yakalama sistemlerini yapan şirket halka arz oluyor. Kanada ambargo uygulamıştı Ekonomi
Helikopter yakalama sistemlerini yapan şirket halka arz oluyor. Kanada ambargo uygulamıştı
Dünya devi Türk firmasına geçiyor. Rekabet Kurulu onayladı Ekonomi
Dünya devi Türk firmasına geçiyor. Rekabet Kurulu onayladı
Ölümcül vakalar bahar aylarında arttı. Uzmanlardan uyarılar geldi Sağlık
Ölümcül vakalar bahar aylarında arttı. Uzmanlardan uyarılar geldi
Şampiyonlar karşı karşıya Spor
Şampiyonlar karşı karşıya