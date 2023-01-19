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POS cihazı zorunluluğu geliyor. Artık hayır diyemeyecekler

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerinde kredi kartı okuyucusu (POS cihazı) bulundurma zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 13:49
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Artık hayır diyemeyecekler. POS cihazı zorunluluğu geliyor

POS cihazı zorunluluğu geliyor. Artık hayır diyemeyecekler
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AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlıkça, mükellef işlemlerinin ve finansal hareketlerinin izlenmesi, vergiyi doğuran olayların tespit edilmesi ve kayıt dışılıkla mücadele amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Tahsilat ve ödemelerin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi belli şartlar altında zorunluluk taşırken banka ve kredi kartıyla yapılan alışverişlerde hacim gün geçtikçe artıyor. İşletmelerin büyük kısmı da tahsilatlarının önemli bölümünü kartlar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Buna karşın hala sınırlı sayıda işletmelerde müşterilerin kartla ödeme talebine olumsuz cevap verildiği ve bu durumun mağduriyete yol açtığı belirtiliyor.

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı, geliştirilmesi ve katkıda bulunulması için kamuoyunun görüşüne açıldı.

Taslağa göre, Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerlerinde POS cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Getirilmesi öngörülen yükümlülüğün başlangıç tarihi ise 1 Nisan 2023 olarak belirlendi.

UYGULAMA 1 NİSANDA HAYATA GEÇMESİ PLANLANIYOR

Düzenleme kapsamında, söz konusu mükelleflerin 1 Nisan'dan itibaren iş yerlerinde POS cihazı bulundurmaları gerekecek.

POS cihazı bulundurma zorunluluğunun ardından işe başlayanlar "başlangıç tarihi"nden, daha sonraki bir dönemde bu kapsama dahil olan tüccarlar "bilanço esasına göre defter tutmaya başladıkları zamandan" itibaren 1 ay içinde bu yükümlülüğü yerine getirmek zorunda olacak.

Buna karşın mevcut düzenlemeler gereğince yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda olanlar, ayrıca bir POS cihazı almayacak.

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hakan
19.01.2023 17:22
BİRADER SİZ EKONOMİDEN BİHABERSİNİZ, YAPIN BENİ MALİYE BAKANI EMRİME DE BAŞKANI VERİN BANKALAR ARASI ANLAŞMALARLA TL TEDAVÜLDEN KALDIRILSIN SADECE KARTLARLA YAŞAYALIM O ZAMAN EKONOMİ ADAM OLUR  
 
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