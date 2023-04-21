Artık süt üretmek için ineğe gerek kalmadı: Küresel bir devrim

Çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrailli bir gıda teknolojisi girişimiyle inek gerektirmeyen süt üretimi yapılacağını açıkladı.

Netanyahu, önümüzdeki günlerde onay alacak gıda teknolojisi şirketi hakkında detayları söylmedi fakat Tech12, izin alıcısı olarak kültürlü süt ve mandıra geliştiricisi İsrail'in Remilk'i bildirdi. Çalışmalar İsrail'deki düzenleyici kurumların onayından sonra başlayacak olarak tanımlandı.

BU KÜRESEL BİR DEVRİMDİR

HalkTv.com.tr'dan alınan bilgilere göre; Netenyahu açıklamayı, kültür eti olarak bilinen, etik olarak hasat edilmiş hücrelerden gerçek et üretmek için 3D baskı kullanan bir şirket olan Rehovot’taki Steakholder Foods’u ziyareti sırasında yaptı.

Netanyahu, “Bugün balıksız üretilen balığı, ineksiz üretilen eti yedik. Bu küresel bir devrimdir” dedi.

Temmuz ayı raporuna göre İsrail, alternatif proteinler alanında çalışan 100’den fazla şirkete ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak rapor, İsrail’in bitki bazlı proteinlere yatırımda dünya lideri olduğunu ve alternatif protein endüstrisine yatırılan para açısından ABD’den sonra ikinci olduğunu kaydetti.