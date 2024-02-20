Artık Türkiye'de hiçbir otel müşterisine bunu yapamayacak. Emsal ceza açıklandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) kararına göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapmak isteyen iki erkek, seyahat acentesi aracılığıyla bir otele rezervasyon yaptırdı.

Çevrimiçi ödeme yapan iki arkadaş, rezervasyonu teyit etmek için oteli aradığında kendilerine, "aynı odada iki erkek konaklama yapılamayacağı" gerekçesiyle rezervasyonlarının iptal edildiği bilgisi verildi.

Rezervasyonları iptal edilen iki arkadaş, kadınların iki kişilik rezervasyon yaptırarak konaklayabildiklerini belirtip, bu durumun ayrımcılık yasağını teşkil ettiği iddiasıyla TİHEK'e başvuru yaptı.

Kurum, otel ve seyahat acentesinden yazılı görüş istedi. Otel yönetimi, söz konusu kişilerin işletmeleriyle herhangi bir konaklama ve sözleşmesi bulunmadığını, konuyla ilgili de herhangi bir irtibat kurulmadığını söyledi.

Erkeklerin, tek veya daha fazla kişi aynı odada konaklayabildiklerini, daha önce böyle konaklamaların olduğu ve halihazırda ileriye dönük rezervasyonların da bulunduğunu belirten otel yönetimi, tesislerinde eşitliğe uygun şekilde kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın rezervasyon yapılarak konaklama sağlanabildiğini söyleyerek bu durumu savundu.

Seyahat acentesi ise otelin bir odada iki erkeğin konaklamasına izin vermemesi sebebiyle başvuranın, "bir erkek, bir kadın" konaklama seçeneğini işaretlediğini aktardı.

Teyit amaçlı tesisi arayan başvurucuların, iki erkeğin aynı odada konaklamasının mümkün olmadığı yanıtını alması üzerine otelle iletişime geçilerek sorunun çözülmeye çalışıldığını aktaran acentenin yazılı görüşünde, başvuranın talebi üzerine ücretin iade edildiğini ifade etti.

İKİ VEYA DAHA FAZLA ERKEĞİN AYNI ODADA OLDUĞU KAYIT İSTENDİ

TİHEK, otelden, iki veya daha fazla erkeğin aynı odada konakladığını gösteren rezervasyon bilgilerini ve geçmiş konaklamalara dair belgeleri istedi.

Kurum, 498 oda ve 996 yatak kapasiteli otelde, yalnızca erkek müşterilerin yaptığı 5 rezervasyonun olduğu, bunlardan ikisinin tek, diğer üçünün ise iki erkek konaklayacak şekilde düzenlendiğini tespit etti.

Kurum, "Yıl boyunca iki erkek olacak şekilde toplam üç konaklama yapılmasının, muhatap şirketin rezervasyon politikasında eşitlik ilkesine uygun hareket ettiğini ispat etmekten ziyade bu tür rezervasyonlara oldukça istisnai şekilde onay verildiğini gösterdiği" tespitinde bulundu.

89 BİN 571 LİRA CEZA VERİLDİ

Cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden TİHEK, otele, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında idari para cezasının üst sınırı olan 89 bin 571 lira ceza verdi.

KARARDA NE DENİLDİ?

TİHEK'in kararında, herkesin kanunlar önünde eşit olduğu ve Anayasa'nın 10'uncu maddesinde, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." hükmünün yer aldığı anlatıldı.

Ayrımcılık yasağının, uluslararası insan hakları hukukunun temelinde yer aldığı ve pek çok uluslararası insan hakları sözleşmesinde de özel olarak düzenlendiği aktarıldı.

Kararda, bir kişinin hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden, karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını cinsiyeti sebebiyle engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin, cinsiyet temelinde ayrımcılığı oluşturduğu belirtildi.