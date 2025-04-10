Artvin'de ahşap ev cayır cayır yandı

Artvin'de merkeze bağlı Sümbüllü köyünde 2 katlı boş ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Sümbüllü köyü Vake Mahallesi'nde, Uğur Coşkun'a ait boş haldeki evde dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler tüm evi sararken, yangını fark eden köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonunda söndürülen yangında ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.