Artvin'de ahşap ev küle döndü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Artvin'de ahşap ev küle döndü!

Artvin'de sabah saatlerinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çevreli köyünde sabah saatlerinde iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Süleyman Çetinkaya'ya ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak yangın nedeniyle ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Artvin'de ahşap ev küle döndü!

Artvin'de ahşap ev küle döndü!

Artvin'de ahşap ev küle döndü!

Artvin'de ahşap ev küle döndü!

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