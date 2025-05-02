Artvin'de ahşap ev küle döndü!

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çevreli köyünde sabah saatlerinde iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Süleyman Çetinkaya'ya ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak yangın nedeniyle ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor.