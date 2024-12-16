Artvin’de balık kafesi yırtıldı: Vatandaşlar balık tutmak için dereye koştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Artvin’de balık kafesi yırtıldı: Vatandaşlar balık tutmak için dereye koştu

Artvin'in Hopa ilçesinde bir balık kafesi fırtına nedeniyle parçalanarak kıyıya sürüklendi. Kafes zarar görünce binlerce Türk somonu akıntıyla dereye taşındı. Olayı duyan vatandaşlar dereye akın etti.

Artvin Hopa açıklarında Türk somonu üretimi yapan bir firmaya ait balık kafesi, şiddetli fırtına nedeniyle büyük hasar aldı.

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Kafesin yırtılmasıyla içerideki binlerce somon balığı denize karıştı ve akıntıyla Arhavi'deki Kapisre ile Hopa'daki Sundura derelerine ulaştı.

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Balıkları gören vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren avlanmaya başladı. Artvin'in yanı sıra Rize ve Trabzon'dan da çok sayıda kişi dere kenarına geldi.

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Yusufeli ilçesinden gelen Erol Doğancıl, balık kafesinin yırtıldığı haberini duyduktan sonra soluğu derede aldığını belirtti.

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Doğancıl, "Akşam haberlerde balık kafesinin yırtıldığını duydum. Sabah erkenden buraya geldim. Burası şu an tam bir ana baba günü. Herkes dere ve deniz kenarında. Şimdiye kadar 12 balık tuttum. Çuvallarla balık taşıyanlar bile var" dedi.

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Sabahın erken saatlerinden itibaren derede avlanan Cemil Apaydın ise "Kafesin patladığını duydum. Sabahtan beri buradayım, ama sadece bir tane yakalayabildim. Ona da şükür" ifadelerini kullandı.

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Vatandaşlardan İhsan Ünal da yaşananları, "Somon çiftliklerinden patlayan kafeslerle derelerimize bol miktarda balık geldi. Biz de fırsatı değerlendirerek balık tuttuk. Verimli bir av oldu" sözleriyle değerlendirdi.

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Balıkçılardan Özkan Mertkaya ise "Fırtına nedeniyle denizdeki kafesler patladı, balıklar derelere akın etti. Olta balıkçıları buraya geldi. Hepimiz güzel bir av süreci geçirdik" diye konuştu.

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