Artvin'de balık kafesi yırtılmıştı somonları avlayanlara ceza

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, bir balık üretim tesisine ait kafeslerde büyük hasara yol açmış, yırtılan kafeslerden kaçan binlerce somon balığı akıntıyla birlikte Arhavi'deki Kapisre Deresi ile Hopa'daki Sundura Deresi'ne ulaştı.

Artvin’de balık kafesi yırtıldı: Vatandaşlar balık tutmak için dereye koştu

Balıkların dereye akın ettiğini fark eden vatandaşlar, balıkları yakalamak için dere kenarlarını doldurdu. Bu durumu takip eden Arhavi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

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Oltayla avlanma haricinde yasa dışı yöntemlerle balık avlayan şahıslara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı, avlanmada kullanılan malzemelere de el konuldu.