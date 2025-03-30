Artvin'de çığ felaketi! Yollar ulaşıma kapandı: Ekipler harekete geçti!

Edinilen bilgiye göre Arefe günü meydana gelen çığ Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka’ya bağlı Camili Havzası’na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunda meydana geldi.
Kış yoğun geçtiği, bölgede meydana gelen çığ görüntüsü bu kez kameraya yansıdı. Yamaçtan kopan kar kütleleri bölge buluna ve 6 köyün ulaşımını sağlayan yolu ulaşıma kapattı.
Yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için ekipler çalışmalara başladı.
Edinilen bilgiye göre Arefe günü meydana gelen çığ Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka’ya bağlı Camili Havzası’na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunda meydana geldi.