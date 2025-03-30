Artvin'de çığ felaketi! Yollar ulaşıma kapandı: Ekipler harekete geçti!

Edinilen bilgiye göre Arefe günü meydana gelen çığ Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka’ya bağlı Camili Havzası’na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunda meydana geldi.

Kış yoğun geçtiği, bölgede meydana gelen çığ görüntüsü bu kez kameraya yansıdı. Yamaçtan kopan kar kütleleri bölge buluna ve 6 köyün ulaşımını sağlayan yolu ulaşıma kapattı.

Yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için ekipler çalışmalara başladı.