Artvin'de çığ felaketi! Yollar ulaşıma kapandı: Ekipler harekete geçti!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili bölgesinde arefe günü meydana gelen çığ, 6 köy yolunun kapanmasına neden oldu. Yamaçtan kopan kar kütleleri yolu kapattı. Çığ anı, bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Arefe günü meydana gelen çığ Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka’ya bağlı Camili Havzası’na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunda meydana geldi.
Kış yoğun geçtiği, bölgede meydana gelen çığ görüntüsü bu kez kameraya yansıdı. Yamaçtan kopan kar kütleleri bölge buluna ve 6 köyün ulaşımını sağlayan yolu ulaşıma kapattı.
Yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için ekipler çalışmalara başladı.

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