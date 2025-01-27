Artvin’de ekskavatör kamyonete çarptı

Kaynak: İHA
Artvin’de ekskavatör kamyonete çarptı

Artvin'de çamur nedeniyle yolda kalan kamyoneti kurtarmaya giden ekskavatör kaza yaptı. Ekskavatör, kamyonete çarparak durdu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Artvin Arhavi ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde doğal gaz hattı çalışması yapan işçilerin bulunduğu kamyonet, aşırı yağış sonucu kayganlaşan yolda mahsur kaldı. Yağmurla birlikte çamurlaşan yolda mahsur kalan kamyoneti kurtarmak için yine aynı şirkete ait bir ekskavatör bölgeye gönderildi.

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Ancak kaygan yol nedeniyle ekskavatör de kontrolünün kaybedilmesi sonucu kamyonete çarptı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda kamyonet sürücüsü yaralandı.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti.

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Kamyonet ve ekskavatör, çekici yardımıyla kurtarıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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