Artvin’de iş makinesi yüklü TIR şarampole yuvarlandı: 2 ölü

2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, saat 10.30 sularında ilçeye bağlı Bahar Yaylası yolu Nagarev mevkisinde gerçekleşti. Dereiçi köyünden Bahar Yaylası'na doğru giden Turan Köklü idaresinde iş makinesi yüklü TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten düşen TIR, uçurumda yan yatarak durdu. TIR şoförü Turan Köklü ve iş makinesi operatörü Hasan Zeki Yıldırım, kaza yerinde hayata gözlerini yumdu. Savcılık incelemesi ardından cenazeler hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.