Artvin’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Demirken köyü Zemecor mezra yolunda meydana geldi. Özkan Kasap yönetimindeki 08 AAB 469 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 80 metrelik uçuruma devrildi. İhbar üzere bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kamyonette yolcu olarak bulunan Umut Yaşar Polat'ın (40) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet içerisinden kurtarılan sürücü ile araçta bulunan Emrecan Keskin (18) ve Tamer Satır (54) ise yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan Tamer Satır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.