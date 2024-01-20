Artvin'de kamyonetin çaptığı anne ve oğlu yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
Artvin'de kamyonetin çaptığı anne ve oğlu yaşamını yitirdi
Artvin Arhavi’de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarında yürüyen anne ve oğluna çarparak, çay bahçesine devrildi. Anne-oğulun hayatını kaybettiği kazada sürücü de yaralandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarında yürüyen Hülya Külünk ve oğlu Ömer Nazım Külünk’e çarptı.

Anne ve oğlu kaza yerinde yaşamını yitirirken, takla atarak çay bahçesine devrilen kamyonet sürücü ise yaralandı.

Yaralı kamyonet sürücüsü İ.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ilişkin soruşturma başlatıldı.

KARNE HEYECANI YAŞAMIŞTI

Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu’nda 7'nci sınıf öğrencisi olan Ömer Nazım Külünk'ün, dün karne heyecanı yaşadığı fotoğraf ise yürekleri burktu.

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