Artvin'de kar nedeniyle 7 köye ulaşım yok

Kaynak: AA
Artvin'de kar nedeniyle 7 köye ulaşım yok

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl genelinde sağanak, yüksek rakımlı kesimlerde ise kar etkili oluyor.

Yoğun kar sebebiyle Borçka ilçesine bağlı Efeler, Maral, Düzenli, Camili, Kayalar ve Uğur köyleri ile Yusufeli'nin Balcılı köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Artvin Belediyesi ekipleri de aralıklı sağanağın etkili olduğu kent merkezinde, yağmur suyu kanallarında oluşabilecek tıkanmaları önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Öte yandan kar kalınlığı Kafkasör Yaylası'nda 5, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetreye ulaştı.

Kars-Iğdır kara yolunda kar engeliKars-Iğdır kara yolunda kar engeli

Son Haberler
Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'da kan kaybı
Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'da kan kaybı
Ölüme 37 gün direndi
Ölüme 37 gün direndi
Van Bronckhorst zor kararın eşiğinde. İki oyuncudan birini tercih edecek
Van Bronckhorst zor kararın eşiğinde. İki oyuncudan birini tercih edecek
Emekliyi bu hale getirenler utansın! "Oğlumun eski ayakkabısını giyiyorum"
Emekliyi bu hale getirenler utansın! "Oğlumun eski ayakkabısını giyiyorum"
DEM Parti'den Bahçeli'ye yanıt
DEM Parti'den Bahçeli'ye yanıt