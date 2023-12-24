Artvin’de kar yağışı 63 köy yolunu ulaşıma kapadı

Meteoroloji Artvin için etkili olacak kar yağışı konusunda uyarmıştı. Uyarının ardından dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışından dolayı Ardanuç, Şavşat, Borçka ve Yusufeli ilçelerinde toplam 63 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi komutasındaki 11 ekip ve 16 personel kapana yolları yeniden ulaşıma açma çabalarını sürdürürken, Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler ve Boyalı köyü, Borçka’da ise Çaylı köyüne meydana gelen heyelandan dolayı ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kapalı olan köylere yeniden ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının 25 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.