Artvin'de korku dolu anlar! Yolcu dolu minibüsü TIR'a çarptı: 12 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Artvin’in Hopa ilçesinde yolcu dolu bir minibüs sürücüsü hakimiyetini kaybederek park halindeki TIR’a çarptı. Meydana gelen feci kazada 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza ilçenin Yanmış Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K. yönetimindeki 08 D 5020 plakalı dolmuş minibüs, bilinmeyen bir nedenle park halindeki 08 ABP 684 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dolmuşun sürücüsü Y.K. ve 11 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu öğrenildi. Kazanın anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Artvin'de korku dolu anlar! Yolcu dolu minibüsü TIR'a çarptı: 12 yaralı

Artvin'de korku dolu anlar! Yolcu dolu minibüsü TIR'a çarptı: 12 yaralı

Artvin'de korku dolu anlar! Yolcu dolu minibüsü TIR'a çarptı: 12 yaralı

Artvin'de korku dolu anlar! Yolcu dolu minibüsü TIR'a çarptı: 12 yaralı

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