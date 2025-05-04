Artvin’de köylüler tarlada buldu! Yavruyu elleriyle beslediler

Düzenleme: Kaynak: İHA

Artvin Kemalpaşa’da köylüler, tarlada annesiz yavru ayı buldu. Yavruyu koruma altına alan köylüler, Doğa Koruma ekiplerine teslim etti.

Olay, Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde meydana geldi. Sabah saatlerinde tarlaya giden köylüler, otların arasında bir yavru ayının olduğunu fark etti. Bir süre çevreyi gözlemleyen vatandaşlar, ayının annesinin bölgede olmadığını ve yavrunun yalnız olduğunu belirledi.

Yavru ayının zarar görmemesi için harekete geçen köylüler, hayvanı dikkatlice araçlarının kasasına alarak koruma altına aldı. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Bölgeye gelen ekipler, yavru ayıyı teslim alarak ilk sağlık kontrolünü gerçekleştirdi. Yavru ayı daha sonra ekipler tarafından yeniden doğaya bırakıldı.

Artvin’de köylüler tarlada buldu! Yavruyu elleriyle beslediler

Artvin’de köylüler tarlada buldu! Yavruyu elleriyle beslediler

Artvin’de köylüler tarlada buldu! Yavruyu elleriyle beslediler

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