Artvin'de kuyuya düşen yavru karaca kurtarıldı hayata döndürüldü

Artvin'in Arhavi ilçesinde kuyuya düşen yavru karaca Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince kurtarıldı. Bakım altına alınan yavru karaca yaşama tutundu

Artvin'de kuyuya düşen yavru karaca kurtarıldı hayata döndürüldü

Artvin'de bir kaç aylık olduğu düşünülen yavru karaca Arhavi'de kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. Yavru karaca Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince kurtarılarak, kontrol altına alındı. Sütle beslenen karaca yeterli büyüklüğü gelince doğaya salınacak.

Milli Parklar'ın sosyal medya sayfasında yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Kuyudan Çıkarılan Yavru Karaca 'Zümrüt' e Özenle Bakılıyor. Artvin’in Arhavi ilçesinde kuyuya düştüğü tespit edilen yavru karaca DKMP ekiplerimiz ve duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşların kuyuda yavru bir karaca fark etmesiyle durumu DKMP ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine giden ekiplerimiz yavru karacaya anında müdahale ederek düştüğü kuyudan kurtardı. Geçirdiği stresli süreç nedeniyle bitkin düşen yavru karacaya veteriner hekimlerimizce sağlık kontrolünden geçirildi ardından gerekli bakım ve tedavisi yapıldı. Doğal hayatın ve yaban hayatın korunması adına önemli görevler üstlenen ekiplerimiz yavru karaca Zümrüt’ün bakım ve beslenmesini özveriyle gerçekleştiriyor. Zümrüt doğada hayatta kalacak erginliğe ulaştıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacak."

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