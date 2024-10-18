Macahel Geçidi ulaşıma kapandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Macahel Geçidi ulaşıma kapandı

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel Geçidi kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin'de havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlere kar yağarken, Borçka ilçesine bağlı Macahel Geçidi kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda kalan sürücülere ekipler ve vatandaşlar yardım etti.

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Artvin'in Borçka, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde dün gece etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Borçka-Macahel kara yolunda ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan 1.900 rakımlı Camili bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu.

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Kar nedeniyle 6 köyü kapsayan vadideki köy servisleri yolda kaldı. Karayolları ekipleri, bölgedeki kar temizleme çalışmalarına başladı.

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