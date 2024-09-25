Artvin’de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: DHA
Artvin’de uyuşturucu operasyonu

Artvin'in Borçka ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15,5 kilo esrar ele geçirildi.

Artvin'in Borçka ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığı operasyon anı jandarma kamerasına yansıdı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Jandarma, Borçka ilçesinde teknik ve fiziki takibe aldıkları H.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde eğitimli köpekle yapılan aramalarda, 15,5 kilogram kubar esrar, 9 kenevir, tabanca ve tabancaya ait malzemeler ele geçirdi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan H. A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu arada operasyon anı ise jandarma kamerasına yansıdı. Görüntüde, ekiplerin şüphelinin evine yaptıkları aramalarda gizlenmiş uyuşturucu maddelerine ve tabancaları bulma anları yer aldı.

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