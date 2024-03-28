Artvin'de yamaca çarpan otomobildeki 2 gazeteciden 1'i öldü

Kaynak: DHA
Artvin'de yamaca çarpan otomobildeki 2 gazeteciden 1'i öldü
Artvin’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki yamaca çarptı. Yaşanan kazada otomobildeki gazetecilerden Tolga Gül (48) yaşamını yitirdi, Fatih Tüysüz (37) ağır yaralandı.

Artvin’in Oruçlu köyünde meydana gelen olayda, Yusufeli'nden, şehir merkezine doğru seyir halinde ilerleyen Gazeteci Fatih Tüysüz’ün kullandığı 34 FZJ 841 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yamaca hızla çarptı. Yaşanan kazada, Fatih Tüysüz ile otomobildeki meslektaşı Tolga Gül, ağır yaralandı.

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1 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralı gazeteciler, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolga Gül, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatih Tüysüz'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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