Artvin’de yol ve araziler sular altında! 6 köy yolu kapandı: Heyelan başladı

Kaynak: DHA

Artvin'in Borçka ilçesini vuran şiddetli sağanak, doğayı felakete sürükledi: Dereler taştı, köy yolları çöktü, tarım arazileri sular altında kaldı

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak nedeniyle Borçka'da dereler taşınca, bazı yol ve tarım arazilerini su bastı. Sel ve taşkınların yanı sıra irili ufaklı heyelanların meydana geldiği ilçede 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğal güzelliğiyle ünlü Karagöl'ün çevresindeki yürüyüş yolları ve piknik alanlarının büyük bölümü de göl seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı. İlçenin Macahel Camili köyünde derenin debisinin artması sonucu köprü yıkılırken, köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler köprü çevresinde güvenlik önlemi alırken, belediye ve il özel idare ekipleri de iş makineleriyle sel temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923098-274269.jpg

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923099-274269.jpg

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923100-274269.jpg

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923101-274269.jpg

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923102-274269.jpg

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923103-274269.jpg

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923105-274269.jpg

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923106-274269.jpg

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923107-274269.jpg

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923113-274269-1.jpg

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923113-274269.jpg

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923114-274269.jpg

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923115-274269.jpg

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923116-274269.jpg

artvin-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-923122-274269.jpg

Son Haberler
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Muğla ağaçsız kaldı
Muğla ağaçsız kaldı
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!