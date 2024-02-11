Arzu Çezkezoğlu yeniden DİSK Başkanı seçildi

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Arzu Çezkezoğlu yeniden DİSK Başkanı seçildi
DİSK 17. Genel Kurulu'nda yapılan oylamada resmi olmayan sonuçlara göre Arzu Çerkezoğlu yeniden genel başkan olarak seçildi.

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