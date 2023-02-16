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Eski milli sporcu Arzu Lermi Doğanhan hayatını kaybetti

Türkiye Kürek Federasyonu, eski milli sporculardan Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:40
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Arzu Lermi Doğanhan hayatını kaybetti

Eski milli sporcu Arzu Lermi Doğanhan hayatını kaybetti
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Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İzmir'in Foça ilçesinde Reha Necla Midilli Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan 51 yaşındaki Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin eski milli sporcularından Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Kürek Federasyonu olarak Sema Arzu Lermi Doğanhan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın yarın Foça Fatih Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'a götürülerek defnedileceği belirtildi.

Eski milli sporcu Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

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