Arzu Sabancı’dan gövde gösterisi! DNA testi sonrası Sabancı ailesi karıştı

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Arzu Sabancı’dan gövde gösterisi! DNA testi sonrası Sabancı ailesi karıştı

‘DNA’ testi sonucunun ardından Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın sosyal medya hesabından paylaşıp saniyeler içinde sildiği fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.

Hacı Sabancı hakkında açılan babalık davası büyük ses getirmişti. Yapılan DNA testi sonucunda, Sabancı’nın Uzay adlı küçük çocuğun biyolojik babası olduğu yüzde 99.99 olduğu ortaya çıktı.

DNA testi sonucunun ardından Arzu Sabnacı’nın yapıp sildiği paylaşımı dikkat çekti.

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HACI SABANCIYI YIKAN DNA TESTİ

Skandalın ardından Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Kayı, sosyal medya hesaplarından mutlu pozlarını paylaşmış, sosyetik çift linç edilmişti.

ARZU SABANCI’NIN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Arzu Sabancı, dün sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kendi fotoğrafını paylaşarak “Bugün babaanne oluşumun yıl dönümü, çok şükür bin şükür” notunu düştü.

Ancak Arzu Sabancı bu paylaşımını saniyeler içinde kaldırdı. Arzu Sabancı’nın paylaşımını neden sildiği merak konusu oldu.

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