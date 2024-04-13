Arzum Onan oğlu ve sevgilisiyle tatile çıktı

Ramazan Süzen
Arzum Onan oğlu ve sevgilisiyle tatile çıktı
Bayram süresince sıkça tatil yapan Arzum Onan, bu kez oğlu Can ve onun sevgilisi Lal ile vakit geçirdi.

Arzum Onan, 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya gönderileriyle gündem olmaya devam ediyor.

Bayram süresince sıkça tatil yapan Onan, bu kez oğlu Can ve onun sevgilisi Lal ile vakit geçirdi.

İlginç bir şekilde, Arzum Onan'ın oğlu Can'ın sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'na olan fiziksel benzerliği gözlerden kaçmadı.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıl süren evlilikleri, tek bir duruşmada sona erdi.

Ayrılıklarını bile dostane bir şekilde ele alarak, birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyı dile getiren çift, şu anda sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyorlar.

Boşanmanın ardından, özellikle tatil fotoğraflarıyla sosyal medyada daha aktif hale gelen Arzum Onan, takipçilerine "Hayatından memnun" olduğunu hissettiriyor.

BAYRAM TATİLİNDEN FOTOĞRAFLAR BEĞENİ TOPLADI

Bayram vesilesiyle, Arzum Onan oğlu Can Aslantuğ ve onun nişanlısı Lal Gümüşçüoğlu ile birlikte tatil yaparken, Onan'ın tatil fotoğrafları beğeni topladı ve nişanlısıyla olan benzerliği dikkat çekti.

Arzum Onan, daha önce de kedisiyle birlikte videosunu böyle paylaşmıştı:

İŞTE TATİL POZLARI...

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