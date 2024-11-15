Asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak can verdi

Kaynak: İHA
Asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak can verdi

Silivri’de asansör kabini ile duvar arasında sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.

Silivri'de 72 yaşındaki Rahmi Yiğit, ailesiyle birlikte 5. kattaki evine çıkmak için bindiği asansörden inmeye çalışırken korkunç bir kaza yaşadı. Olay, Salı günü Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Asansör, Yiğit'in inmeye başladığı sırada aniden düşerek kabin ile duvar arasında sıkışmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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