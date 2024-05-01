Asansör tamirine giderken araçları alev alev yandı

Saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, Aksaray'dan Eskil'e asansör tamirine giden aracın içinde bulunan Ali Fuat Karakoç’un kullandığı 68 AEH 432 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Karakoç, Aratol Mahallesi'nde bulunan kavşakta aracı emniyet şeridine çekip kaputu açıp baktı. Bu sırada alevler daha da yükseldi. Karakoç ve yanındaki arkadaşları çıkan yangın sonrası araçtan uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışması sonrası söndürüldü.