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Ata Demirer'den göndermeli asansör paylaşımı

Ata Demirer, Instagram hesabından yaptığı özçekimle asansörlerden yapılan fotoğraf paylaşımlarına göndermede bulundu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 21:43
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Asansörden özçekim paylaşan Ata Demirerden göndermeli satırlar

Ata Demirer'den göndermeli asansör paylaşımı
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Son zamanlarda hızlı bir şekilde verdiği kilolarla konuşulan Ata Demirer, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Bursa Bülbülü adlı filmi büyük ilgi gören ve yaptığı paylaşımlarla da sevenlerinin son filmine olan ilgisini ölçme fırsatı bulan Ata Demirer, gündelik paylaşımlarıyla da beğeni kazanıyor.

Çoğunlukla esprili paylaşımlar yapmaya özen gösteren ve Instagram takipçilerini eğlendiren Ata Demirer yaptığı son paylaşımla asansörde çekilen özçekimleri ti ye aldı.

Özellikle kadın sosyal medya kullanıcılarının asansörde çektiği karelere göndermede bulunan Ata Demirer paylaşımının altına şu notu düştü:

"Klasik asansördeki narsist kız pozumuzu veriyor güne başlıyoruz. Buyrun"

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