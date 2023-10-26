Asansörün çakıldığı yurt 2 yıllık çıktı. Asansörden de mi malzeme çaldınız?

Yeniçağ / Özel haber / Ayşe MEMİŞ ÇİMEN

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar KYK öğrenci yurdunda bakımı yapılmadığı öne sürülen asansör 7. Kattan yere çakıldı. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti 15 öğrenci de yaralandı.

Aydın KYK öğrenci yurdundan ihmal değil cinayet var. İhmaller sonucu göz göre göre Üniversitesi öğrencisi gencecik Zeren Ertaş yaşamdan koparıldı.

Bir öğrenci olayı videoya alarak, asansör bakımının yapılmadığını, sık sık arızalandığını iddia etti. Ayrıca Valinin skandal açıklaması da gündemi sarstı.

YURT 2 YILLIK ÇIKTI

Bir öğrenciyi hayattan koparan yurdun ise 2 yıllık bir yurt olduğu ortaya çıktı. Yurdun 2021 yılında açılışı yapıldığı ve açılışını da Aydın AKP İl Başkanı Ömer Özmen’in duyurduğu öğrenildi.

Yurdun yeni bir bina olmasına rağmen asansör sık sık arızalanması ve 7. Kattan çakılması dikkat çekti.

AKP’Lİ İL BAŞKANI AÇILIŞINI BÖYLE DUYURDU

Üstelik AKP İl Başkanı Özmen, “Her bir öğrencimiz, her bir gencimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olmasının bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır” sözleriyle 2 bin 392 kapasiteli kız öğrenci yurdunun açılışını duyurduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada da olaya dair bir çok iddialar dolaşıyor. Öğrencilerin defalarca şikayette bulunduğu aynı asansör kazasının yurdun başka bir bloğunda da olduğu ama denetime ve onarılmaya gelinmediği öne sürüldü.

Akıllara 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan malzeme çalan müteahhitler geldi. “Asansörden de mi malzeme çaldınız” sorusu akılları karıştırdı.

Asansör ihmalinin hesabını kimler nasıl verecek merak konusu oldu.

NELER OLDU?

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar KYK öğrenci yurdunda bakımı yapılmadığı öne sürülen asansör 7. Kattan yere çakıldı. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti 15 öğrenci de yaralandı.

VALİ CANBOLAT: HEPSİ ASANSÖRDEN KURTARILDI. MAALESEF BİR ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirtti. Vali Canbolat, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik." diye konuştu.

21 EYLÜL'DE BAKIMI YAPILMIŞ

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ERKEK ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ

Kaza haberini alan erkek öğrenci yurdundaki öğrenciler de olay yerine gelerek tepki gösterdi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto sırasında 'Yönetim istifa' sloganları atan öğrenciler daha sonra dağıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt müdürünün açığa alındığını şu ifadelerle duyurdu:

"Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir.

İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

"YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI"

Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."