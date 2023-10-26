Asansörün çakıldığı yurt 2 yıllık çıktı. Asansörden de mi malzeme çaldınız?

Bu kızın hesabını kim verecek?... Aydın’da asansör kazasında 1 öğrencinin hayatını kaytbettiği 15 öğrencinin yaralandığı Güzelhisar KYK öğrenci yurdunun yeni yapıldığı ve AKP’li İl Başkanı’nın “Her bir öğrencimiz devletimizin güvencesi altındadır” sözleriyle açılışını duyurduğu ortaya çıktı.

Asansörün çakıldığı yurt 2 yıllık çıktı. Asansörden de mi malzeme çaldınız?

ayse-memis-ozel.png

Yeniçağ / Özel haber / Ayşe MEMİŞ ÇİMEN

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar KYK öğrenci yurdunda bakımı yapılmadığı öne sürülen asansör 7. Kattan yere çakıldı. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti 15 öğrenci de yaralandı.

Aydın KYK öğrenci yurdundan ihmal değil cinayet var. İhmaller sonucu göz göre göre Üniversitesi öğrencisi gencecik Zeren Ertaş yaşamdan koparıldı.

Bir öğrenci olayı videoya alarak, asansör bakımının yapılmadığını, sık sık arızalandığını iddia etti. Ayrıca Valinin skandal açıklaması da gündemi sarstı.

YURT 2 YILLIK ÇIKTI

Bir öğrenciyi hayattan koparan yurdun ise 2 yıllık bir yurt olduğu ortaya çıktı. Yurdun 2021 yılında açılışı yapıldığı ve açılışını da Aydın AKP İl Başkanı Ömer Özmen’in duyurduğu öğrenildi.

Yurdun yeni bir bina olmasına rağmen asansör sık sık arızalanması ve 7. Kattan çakılması dikkat çekti.

aydin-da-2-bin-392-kisilik-kiz-ogrenci-yurdu-hizmete-acildi-1633944706.jpg

AKP’Lİ İL BAŞKANI AÇILIŞINI BÖYLE DUYURDU

Üstelik AKP İl Başkanı Özmen, “Her bir öğrencimiz, her bir gencimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olmasının bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır” sözleriyle 2 bin 392 kapasiteli kız öğrenci yurdunun açılışını duyurduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada da olaya dair bir çok iddialar dolaşıyor. Öğrencilerin defalarca şikayette bulunduğu aynı asansör kazasının yurdun başka bir bloğunda da olduğu ama denetime ve onarılmaya gelinmediği öne sürüldü.

Akıllara 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan malzeme çalan müteahhitler geldi. “Asansörden de mi malzeme çaldınız” sorusu akılları karıştırdı.

Asansör ihmalinin hesabını kimler nasıl verecek merak konusu oldu.

omerrr.jpg

NELER OLDU?

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar KYK öğrenci yurdunda bakımı yapılmadığı öne sürülen asansör 7. Kattan yere çakıldı. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti 15 öğrenci de yaralandı.

VALİ CANBOLAT: HEPSİ ASANSÖRDEN KURTARILDI. MAALESEF BİR ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirtti. Vali Canbolat, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik." diye konuştu.

aydinda-kiz-ogrenci-yurdunda-asansorde-sikisan-ogrenci-hayatini-kaybetti-2-2494-dhaphoto2-001.jpg

21 EYLÜL'DE BAKIMI YAPILMIŞ

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ERKEK ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ

Kaza haberini alan erkek öğrenci yurdundaki öğrenciler de olay yerine gelerek tepki gösterdi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto sırasında 'Yönetim istifa' sloganları atan öğrenciler daha sonra dağıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt müdürünün açığa alındığını şu ifadelerle duyurdu:

"Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir.

İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

"YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI"

Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

geee.jpg

hiuylo.jpg

f9v1uwzwkaapnqn.png

f9v3pxwxiaa8a3w.jpg

f9v5vmqwyaa-7-w.jpg

f9v5vmqwyaa-7-w.jpg

aydinda-kiz-ogrenci-yurdunda-asansorde-sikisan-ogrenci-hayatini-kaybetti-2-2494-dhaphoto1-001.jpg

aydinda-kiz-ogrenci-yurdunda-asansore-sikisan-bir-ogrenci-hayatini-kaybetti-7611-dhaphoto2.jpg

aw061476-04.jpg

f9vux9nxgaa9x6u.jpg

İlgili Haberler
KYK yurdunda ihmal nedeniyle düşen asansörle duvar arasına sıkışıp can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı
Asansörün 1 hafta önce arızalandığı görüntüler ortaya çıktı. Ölüm bile bile gelmiş
KYK yurdundaki asansör faciasında hayatını kaybeden kız öğrencinin babası isyan etti
2 yıllık yurtta asansör faciasını yaşayan öğrenciler o anları anlattı
Asansör faciasında hayatını kaybeden kız öğrenci için arkadaşları oturma eylemi yaptı
Aydın'da asansörde ölen kız öğrencinin 3 ay önce aynı asansördeki paylaşımı şoke etti
Aydın’da öğrenci yurdunda 'sık sık arızalandığı ve denetlenmediği' iddia edilen asansör düştü: 1 öğrenci hayatını kaybetti, onlarca öğrenci yaralandı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İsrail, Gazze'ye girdi, altın fiyatları çıldırdı! Ünlü ekonomist yarın neler yaşanacak neler diyerek açıkladı Ekonomi
İsrail, Gazze'ye girdi, altın fiyatları çıldırdı! Ünlü ekonomist yarın neler yaşanacak neler diyerek açıkladı
Otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu Gündem
Otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu
Kemal Özdeş galibiyetin sırrını açıkladı Spor
Kemal Özdeş galibiyetin sırrını açıkladı
Gazze için sokaklara dökülen Filistinlilere müdahale Gündem
Gazze için sokaklara dökülen Filistinlilere müdahale
THY'de birçok uçuşta rötar skandalı. Önce havalimanında sonra uçakta Gündem
THY'de birçok uçuşta rötar skandalı. Önce havalimanında sonra uçakta
İzmir'de 100. yıl coşkusu Gündem
İzmir'de 100. yıl coşkusu
Emekli maaşıyla geçiniyorum diyen Sinan Oğan seçimden sonra parsel parsel zengin oldu! İşte aldığı arazilerin değeri Siyaset
Emekli maaşıyla geçiniyorum diyen Sinan Oğan seçimden sonra parsel parsel zengin oldu! İşte aldığı arazilerin değeri