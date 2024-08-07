ASEAN'dan Kamboçya'ya destek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ASEAN'dan Kamboçya'ya destek

ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Kamboçya'nın 2024-2026 dönemi için ASEAN Kamu Hizmeti Konularında İşbirliği (ACCSM) Başkanlığını üstlenmesiyle birlikte ASEAN Sekreterliği'nin Kamboçya'ya olan sarsılmaz desteğini yineledi.

Genel Sekreter Hourn, destek açıklamasını Brunei'de düzenlenen 22. ACCSM Kamu Hizmeti Başkanları Toplantısı kapsamında Kamu Hizmeti Bakanı Hun Many ile yaptığı görüşmede yeniledi.

Görüşmede, iki lider Kamboçya'nın dönem başkanlığının temel öncelikleri konusunda görüş alışverişinde bulunarak, 2025 sonrası ACCSM Çalışma Planı'nın geliştirilmesi ve ACCSM'nin ASEAN Topluluğu'nun inşasındaki rolünün artırılmasına yönelik stratejilerin vurgulanması üzerinde durdu.

Hourn, Many'nin liderliğinde ACCSM'nin Kamboçya başkanlığında yürütülmesinin örgütü yeni zirvelere taşıyacağını belirterek, Kamboçya'nın liderliğine güvendiğini ifade etti.

Birçok kişi, özellikle kamu hizmeti alanında devam eden desteği için ASEAN Sekreterliği'ne minnettarlığını iletti. Ayrıca Kamboçya hükümeti tarafından başlatılan kamu yönetimi reform programına ilişkin görüşlerini paylaştı.

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