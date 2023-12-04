ASELSAN ile SSB arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında insansız hava araçlarında (İHA) kullanılmak üzere elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve entegrasyonu kapsamında sözleşme imzalandı.

KAYNAK: AA
ASELSAN ile SSB arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 556 milyon 743 bin 98,81 lira ve 30 milyon 262 bin 532,56 dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ve SSB arasında, insansız hava araçlarında (İHA) kullanılmak üzere elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve entegrasyonu kapsamında 556 milyon 743 bin 98,81 lira ve 30 milyon 262 bin 532,56 dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

TESLİMATLAR 2025-2029 YILLARI ARASINDA

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025-2029 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, açıklamanın SSB'den alınan izne istinaden yapıldığı kaydedildi.

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