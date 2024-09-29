'Asgari ücret bu rakamı geçmeyecek'. SGK uzmanı iddia etti

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ile boğuşan vatandaşların geçtiğimiz ocak ayında maaşlarına yapılan zam 8 ay içinde eridi.

Asgari ücrete ara zam yapılması beklenirken, iktidar asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açıkladı. Asgari ücret ile yaşam mücadelesi veren vatandaşlar ise dört gözle ocak ayında yapılacak zammı bekliyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete yapılacak zam hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TGRT Haber TV'ye konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Temmuz ayında her şeye zam geldi. Asgari ücretliye gelmedi. Asgari ücretli ile geçinmeye çalışanlara baktığımızda 17 bin liralık ücret ile zaten yaşama şansı mümkün değil. Daha da önemlisi açlık sınırının altında kaldı” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRET 22 BİN 500 LİRAYI GEÇMEYECEK”



Asgari ücrete yapılacak zam hakkında konuşan Karakaş, “Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman asgari ücretin kesinlikle 22.500 lirayı geçmeyeceğini söyleyebilirim. O kadar eminim. Çalışan 20 ile 22 bin 500 TL arası bir rakam görecek yıl sonunda” ifadelerini kullandı.