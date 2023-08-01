Asgari ücret cebe girmeden eridi gitti

Genel ücret haline gelen asgari ücret çalışanların cebine girmeden büyük kayıp yaşadı. Açıklandığı gün 482 dolar karşılığı olan asgari ücret 60 dolar birden geriledi.

Asgari ücret cebe girmeden eridi gitti

Asgari ücret vatandaşın cebine girmeden 60 dolar kayıp yaşadı. Diğer bir deyimle yeni asgari ücret daha ödenmeden yüzde 12,25 kayıp yaşadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti yüzde 34 oranında artırarak 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükseltmişti.

Yürürlükteki mevzuata göre aslında yılda bir kez belirlenen asgari ücret, hızla artan enflasyon karşısında uzun süre ayakta kalamayınca, seçim sürecinin de etkisiyle yılın ortasında tekrar artırılma kararı alınmıştı. Buradaki en belirleyici unsur ise dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, “Asgari ücret 500 dolar civarında olacak” sözleriydi. Bilgin'in dediği gibi 500 dolara biraz yaklaştı ama bir aylık süreçteki kayıp, dolar bazında yüzde 12,25'e ulaştı.

Ekonomi Gazetesi'nden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, Nitekim asgari ücret ara dönemde döviz cinsinden yüzde 6,1 artırılarak 482 dolara çıkarıldı ve 500 dolar seviyesine yaklaştırıldı. Bu aynı zamanda asgari ücretin dolar cinsinden en yüksek seviyesine karşılık geliyordu. İşverene maliyeti 15 bin 762 lira olan asgari ücret, henüz ne işverenin cebinden çıktı, ne de çalışanın cebine girdi. Özel sektörde maaşların ayın 1’inden itibaren alındığı göz önünde bulundurulduğunda, yeni asgari ücret ilk kez bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.

GERÇEKLER

Asgari ücret işçilerin cebine girmeden, dolar kurundaki artış sebebiyle 60 dolar birden gerileyerek 422,9 dolara düştü. Bu hesaplama bugünkü dolar kurundan yani 26,96 liradan hesaplandı. Başka bir ifade ile belirlendiği tarihteki kurla 482 dolar olan asgari ücret, işçinin cebine 60 dolar daha eksik olarak 422,9 dolar olarak girecek. Yani dolar cinsinden kayıp yüzde 12,25....

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