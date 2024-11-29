Asgari ücret için 'anlamı olmaz' diye başladı. Mahfi Eğilmez oran vererek açıkladı

Hazine eski Müsteşarı deneyimli ekonomist Mahfi Eğilmez Nasıl Bir Ekonomi TV yayınında konuştu, asgari ücretlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

MAHFİ HOCA İŞİN DOĞRUSUNU SÖYLEDİ

İktisatçı Mahfi Eğilmez'e asgari ücret soruldu. Tabii ki zam oranı...Mahfi Eğilmez'de cevabını verdi. Asgari ücret için yapılacak zam oranındaki beklentileri hakkında sorular sorulan iktisatçı Eğilmez, beklentisini söylemeyeceğini çünkü nasıl karar verileceğini bilmediğini ifade etti.

Asgari ücrete yapılması gereken zam oranını Eğilmez şu sözlerle ifade etti:

“2024 yılının başında 17 bin lira olan asgari ücretim alım gücü neyse bugün de bunu iade etmediğimiz müddetçe işin doğrusunu yakalayamayız. Yeniden 17 bin liralık bir satın alma gücünü asgari ücret diye verecek şekilde yüzde 44-45 oranında biz zamma denk geliyor. Bunu yapmazsak vatandaşın satın alma gücünü harcamış oluyor. Sonrasında zam yaptık demenin bir anlamı kalmıyor bence"