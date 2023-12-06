Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

İşçi, İşveren ve hükümet yetkililerini asgari ücret zammı için bir araya getiren asgari ücret toplantısı Aralık ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Asgari ücret toplantılarından çıkacak sonuç 2024 Ocak ayı yeni asgari ücret miktarını belirleyecek. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücrete yapılan Temmuz ayı zammının ardından 2024 yılı için Ocak ayında asgari ücrete tekrar zam yapılacak. Zam görüşmelerinin gerçekleşeceği asgari ücret zammı toplantılarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Ocak ayında 5 bin 500,35 TL olan asgari ücret temmuz ayında 11 bin 402 TL'ye yükselmişti. İşveren, işçi ve hükümet yetkilileri yeni maaş zammı için bir araya gelmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihini açıkladı.

Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 11 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda açıklanacak. Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

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