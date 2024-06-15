Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Özgür Demirtaş ve Mahfi Eğilmez ne dedi?

Yüksek enflasyonlar asgari ücretlinin belini büküyor. Temmuzda asgari ücretliye zam yapılacak mı? Ekonomi yönetimine bakarsak yapılmayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, iktidara gönderdiği mektupta, asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesini istemiş, dezenflasyon dikkat çekmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a AKP grup toplantısında soruldu. Bakanın verdiği cevap netti. Yılda bir kez zam yapılacağı vurgulandı. Ancak Bakan Işıkhan'ın katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sırasında Dolar 29.36 TL civarındaydı. Asgari ücret 17.002 TL tespit edildi. O gün asgari ücretle 579 dolar alınıyordu. Bugün ise asgari ücretin dünkü kapanışa göre karşılığı 518 dolar. Kayıp 61 dolar. 61 doların karşılığı 1998 lira. Asgari ücretli 6 ay içinde sadece dolar bazındaki kaybı bu. Bir de enflasyon farkı var. Dar gelirlinin kaybı sadece dolar karşılığıyla değil. Enflasyon farkıyla asgari ücretli kayıpta.

Asgari ücret zammı asgari ücretle çalışanları ve aileleriyle birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. çalışma hayatını ise dolaylı olarak etkiliyor. Peki asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılacak mı?

Türkiye'nin takip ettiği ekonomistlerden Dr. Mahfi Eğilmez, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp asgari ücrete zam yapılması gerektiğine yönelik açıklamalarına Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof.Dr. Özgür Demirtaş da katılmıştı. Demirtaş bu konuyla ilgili olarak ikinci bir paylaşımda bulundu.

Demirtaş'ın ikinci paylaşımı şöyle

"Asgari Ücretin Artması lazım.

Enflasyona negatif etki edecektir. Ancak Enflasyona etki sıralaması benim için dördüncü sırada şu anda. Çok yazdım: İnsanların asgari ücret ile geçinmesi imkansız. Tasarruf Dar Gelirliden BAŞLAYAMAZ…"

Asgari ücret artışının enflasyon artışına etki edeceğini belirten Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş buna karşın Temmuz’da asgari ücrete zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Özgür Demirtaş bugünkü son paylaşımında, “Asgari ücretin artması lazım” derken, asgari ücretin enflasyon üzerindeki etkisine yönelik şunları söyledi:

-Enflasyona negatif etki edecektir. Ancak enflasyona etki sıralaması benim için dördüncü sırada şu anda.

-Çok yazdım: İnsanların asgari ücret ile geçinmesi imkansız. Tasarruf dar gelirliden başlayamaz.

Türkiye ve dünya ekonomisine yönelik analizleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş, geçen günlerde de benzer bir çıkış yapmıştı. Demirtaş tasarrufun hükümetten, devletten, siyasetçilerden başlaması gerektiğini savunmuştu.

MAHFİ EĞİLMEZ ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMAMASINI İNSANLIK DIŞI DİYE YORUMLAMIŞTI

Deneyimli iktisatçı Dr Mahfi Eğilmez asgari ücret artışının enflasyonu artıracağının bilimsel bir gerçek olduğunu ifade ederken buna karşın asgari ücrete artış yapılmamasının insanlıkdışı olduğunu belirtmişti.

Eğilmez şöyle konuşmuştu:

“Piyasa kendisini doların 40-45 TL olacağına göre ayarladı. Bütün fiyatlamayı buna göre yaptı. Buradan geri gelemiyor. Gelemediği için enflasyon düşse bile, fiyatların artış hızı düşse bile fiyatlar düşmeyecek. Dolayısıyla vatandaş bu etkiyi çok yaşamayacak. Hayat pahalılığı farklı bir şey. Ücretler düşük. Piyasadaki fiyatlar üç misli artıyor, ücretler artıyor yüzde 30.

PROF.DR SELVA DEMİRALP ZAM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Asgari ücrete bir zam çağrısı da Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp'ten gelmişti. Demiralp,“Mevcut enflasyon görünümü ücret artışlarını ötelemeye imkân tanımayacak kadar yüksek” demişti.

Düşük gelir gruplarının gelirlerinin çoğunu kiraya, gıdaya, ulaştırmaya harcağını ifade eden Selva Demiralp, bu giderlerin sepetteki ağırlığının çok daha fazla olduğunu ifade etmişti. Manşet enflasyonun yüzde 75,5 olduğunu hatırlatan Demiralp, vatandaşın hissetiği enflasyonun üç haneli olarak gördüğünü kaydetmişti.