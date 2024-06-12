Asgari ücrete ara zam ve emekli maaşı masada. Gözler Erdoğan'ın yanıtında

Düzenleme: Kaynak: İHA / ANKA
Asgari ücrete ara zam ve emekli maaşı masada. Gözler Erdoğan'ın yanıtında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyle ilişkin CHP tarafından ilk açıklama geldi. Özgür Özel'in emekli maaşlarına ilişkin Erdoğan'dan ne talep ettiği de belli oldu.

Temmuz zammı önce milyonlarca emekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından çıkacak bir açıklamaya kilitlenmişken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Erdoğan'ın karşısına hangi taleplerle çıktığı da belli olmaya başladı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıklamasına göre Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması taleplerinde bulundu. Özgür Özel'in bunun dışında da ekonomiye ilişkin talepleri oldu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Erdoğan'ın Özel'e yaptığı iadeyi ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.

Deniz Yücel Özel'in ekonomiye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in temmuz ayında asgari ücrete mutlaka ara zam yapılması ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini talep ettiğini belirtti.

Yücel'in aktardığı bilgilere göre Özel görüşme sırasında üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetlerinin giderecek şekilde (alım fiyatlarının) yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylediği.

Özel ayrıca atanmayan öğretmenler, özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar, staj ve çıraklık mağdurlar, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu da masaya getirdi,

Özel diğer yandan 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da görüşmede gündeme getirdi.

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