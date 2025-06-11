Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte iktidar kanadından gelen son kulis bilgisi

Milyonlarca çalışan asgari ücrete zam haberini beklerken gözler yeniden bakanlık kaynaklarına çevrildi.

Ancak son açıklamalar, ara zam beklentisi olanları büyük oranda hayal kırıklığına uğrattı. Asgari ücrete yapılan ocak zammı ilk 6 ay içinde hızlı erirken TV100 canlı yayına katılan gazeteci Sinan Burhan asgari ücrete ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

Sinan Burhan, “Ben bakanlık kaynakları ile görüştüm. Herhangi bir ara zam söz konusu değil,” diyerek, hükümetin temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir artış yapma planının olmadığını aktardı. Sinan Burhan bakanlığın neden ara zam düşünmediğini de açıkladı.

Ekonomistler Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılmaması durumunda, satın alma gücündeki düşüşün darboğaz oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Çalışanlar, emekli zammına yakın bir oranda ara zam talep ederken, hükümet kanadından ise henüz olumlu bir açıklama gelmedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYONU YÜKSELTİR Mİ?

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan asgari ücret zammına ilişkin aldığı kulis bilgilerini şu ifadelerle aktardı:

"Vatandaş haklı, hayat pahalılığı var. Bu noktada da zam beklentisi var. Fakat Çalışma Bakanlığı kaynakları ile görüştüm. Kesinlikle herhangi bir zam söz konusu değil. Gazetelerde, televizyonlarda çıkan haberler şu an için doğru değil. Önemli olanın alım gücünün yüksek tutmanın önemli olduğunu ifade ediyorlar. Enflasyonu artıracak eylemlerden kaçınmak gerektiğini ifade ediyorlar. "

"Hepimiz biliyoruz ki yaz tatili geliyor, tayinler var. Herkes asgari ücrete zam yapılacak diye bekliyor. Niye mal sahibi kiraya zam yapabilmek için, hizmet sektörü zam yapıyor. Daha zam yapılmadan bu zam elimizden gidiyor."