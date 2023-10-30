Asgari ücrete seçim zammı geliyor. Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı

Sabah Gazetesi’nden Faruk Erdem’in haberine göre, Memur, emekli ve özel sektör dahil hemen hemen çalışan her kesim asgari ücrete yapılacak zamları bekliyor.

Yılbaşının yaklaşması ile beraber asgari ücret ile alakalı soruların sıcaklığı da gündemde iyice yer almaya başladı.

İşte asgari ücret ve onu belirleyen enflasyona dair beklentiler:

Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 65'lik yılsonu enflasyonuna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması bekleniyor.

Yapılacak bir refah payı ilavesiyle yine yüzde 50'ye yakın bir artış olması bekleniyor. Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor.

Yüzde 50 artış olduğunda net rakam 17.103,48 TL'ye çıkacak. 6 aylık enflasyona göre artış olursa yeni asgari ücret net 15.735,20 TL olacak.

ÖZEL SEKTÖR DE ETKİLENİYOR

Asgari ücrette yapılan artışlar özel sektör çalışanlarının gelirlerini de yukarı doğru çekiyor. Asgari ücretle çalışanların maaşı artınca onların üzerindeki ücretlerde de yükselme oluyor.

Özel sektörde de genelde asgari ücrete yapılan artış oranları baz alınıyor. Bu arada asgari ücretteki vergi istisnasının devam etmesi bekleniyor.