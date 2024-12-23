Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Bakan Işıkhan kesin tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısının bu hafta perşembe ya da cuma günü gerçekleşeceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücret zammının bu hafta içinde netleşeceğini ifade etti.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ NE KADAR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak duyurdu.



Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, daha sonra ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinden sonra gözler işverenin teklifine çevrildi.