30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 100 metrekare ev için asgari ücretlinin çalışması gereken yıl sayısı belli oldu

100 metrekare ev için asgari ücretlinin çalışması gereken yıl sayısı belli oldu

Kısa aralıklarla milyonları ev sahibi yapmak adına yeni kampanyalar açıklansa da vatandaşın bu kampanyalara olan ilgisi her defasında azalıyor. Son olarak orta gelirlilere yönelik ev kampanyasına katılım ciddi oranda düşük geldi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 06:17
Takip Et

Asgari ücretlinin ev sahibi olmak için çalışması gereken yıl sayısını hesapladı

100 metrekare ev için asgari ücretlinin çalışması gereken yıl sayısı belli oldu
+
Aa
-

Vatandaşın geçim derdi her geçen gün büyürken, özellikle asgari ücretlilerin ev sahibi olma hayalleri de birer birer yok oluyor.

Yapılan konut kampanyalarının ortaya çıkardığı yüksek ödeme tutarları milyonlarca vatandaşın cebini yakarken, CHP'li Veli Ağbaba'dan dikkat çeken bir hesaplama geldi.

Asgari ücretli bir vatandaşın 100 metrekare ev sahibi olması için çalışması gereken süreyi açıklayan Ağbaba, bir asgari ücretli vatandaşın hiç harcamadan maaşını her ay biriktirse bile ancak 29 yılda 100 metrekarelik bir evi satın alabileceğini hesapladı.

Ağbaba, “Asgari ücretlinin düştüğü durum bu. Artık asgari ücretli ölünceye kadar aldığı paradan hiçbir şey yemese ev alması hayal” dedi.

YEMEDEN İÇMEDEN BİRİKTİRMESİ HALİNDE 29 YIL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretlinin kaç yılda ev alabileceğini hesapladı.

Ağbaba’nın hesabına göre asgari ücretli hiç yiyip içmese bile ancak 29 yılda 100 metrekare ev alabiliyor. Ağbaba yaptığı hesabı şöyle açıkladı:

“Asgari ücretin alım gücü rakam olarak yükselse bile her gün düşmeye devam ediyor. Barınmadan beslenmeye, giyinmeden ulaşıma, ısınmadan aydınlatmaya kadar maalesef alım gücü asgari ücretlinin her gün düşüyor.

Bir asgari ücretli yıllık toplam geliri ile 2019 yılında 12 yılda 1 ev alabilirken 100 metrekarelik. 2020 yılında 100 metrekarelik evi 14 yılda, 2021 yılında tam 18 yılda alabiliyor.

Acıdır ki 2022 yılında 1 tek kuruş harcamadan 100 metrekarelik bir evi ancak 29 yılda alabiliyor. Asgari ücretlinin düştüğü durum bu.

Artık asgari ücretli ölünceye kadar aldığı paradan hiçbir şey yemese ev alması hayal.” (ANKA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
1
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
2
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
3
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
4
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
5
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
6
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿Galatasaray ikinci ligin gol kralı için harekete geçti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
7
﻿Galatasaray ikinci ligin gol kralı için harekete geçti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
﻿Galatasaray ikinci ligin gol kralı için harekete geçti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
﻿Tekstil için 81 ilin valiliklerine genelge
﻿Tekstil için 81 ilin valiliklerine genelge
﻿Tekstil için 81 ilin valiliklerine genelge
﻿İki otomobil çarpıştı
﻿İki otomobil çarpıştı
﻿İki otomobil çarpıştı
﻿Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürdü
﻿Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürdü
﻿Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürdü
﻿Sokakta kartopu keyfi yaptılar
﻿Sokakta kartopu keyfi yaptılar
﻿Sokakta kartopu keyfi yaptılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.