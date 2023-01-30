100 metrekare ev için asgari ücretlinin çalışması gereken yıl sayısı belli oldu

Vatandaşın geçim derdi her geçen gün büyürken, özellikle asgari ücretlilerin ev sahibi olma hayalleri de birer birer yok oluyor.

Yapılan konut kampanyalarının ortaya çıkardığı yüksek ödeme tutarları milyonlarca vatandaşın cebini yakarken, CHP'li Veli Ağbaba'dan dikkat çeken bir hesaplama geldi.

Asgari ücretli bir vatandaşın 100 metrekare ev sahibi olması için çalışması gereken süreyi açıklayan Ağbaba, bir asgari ücretli vatandaşın hiç harcamadan maaşını her ay biriktirse bile ancak 29 yılda 100 metrekarelik bir evi satın alabileceğini hesapladı.

Ağbaba, “Asgari ücretlinin düştüğü durum bu. Artık asgari ücretli ölünceye kadar aldığı paradan hiçbir şey yemese ev alması hayal” dedi.

YEMEDEN İÇMEDEN BİRİKTİRMESİ HALİNDE 29 YIL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretlinin kaç yılda ev alabileceğini hesapladı.

Ağbaba’nın hesabına göre asgari ücretli hiç yiyip içmese bile ancak 29 yılda 100 metrekare ev alabiliyor. Ağbaba yaptığı hesabı şöyle açıkladı:

“Asgari ücretin alım gücü rakam olarak yükselse bile her gün düşmeye devam ediyor. Barınmadan beslenmeye, giyinmeden ulaşıma, ısınmadan aydınlatmaya kadar maalesef alım gücü asgari ücretlinin her gün düşüyor.

Bir asgari ücretli yıllık toplam geliri ile 2019 yılında 12 yılda 1 ev alabilirken 100 metrekarelik. 2020 yılında 100 metrekarelik evi 14 yılda, 2021 yılında tam 18 yılda alabiliyor.

Acıdır ki 2022 yılında 1 tek kuruş harcamadan 100 metrekarelik bir evi ancak 29 yılda alabiliyor. Asgari ücretlinin düştüğü durum bu.

Artık asgari ücretli ölünceye kadar aldığı paradan hiçbir şey yemese ev alması hayal.” (ANKA)