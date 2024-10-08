Asgari ücretliye kötü haber. En düşük emekli maaşına eşitlendi

Sözcü Gazetesi'nin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden gerçekleştirdiği hesaba göre, sene başında 17 bin 2 liraya çıkartılan asgari ücretin reel alım gücü ekim ayı başı sonrası 12 bin 514 liraya geriledi.

Temmuz ayında 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının alım gücü de düştü ve 3 ayda bin 24 lira eriyerek 11 bin 476 TL seviyesine düştü. Tüketici enflasyonu TÜİK’in resmi verileriyle temmuz ayından bu yana yüzde 8.92, yıl başından bu yana ise yüzde 35.86 oranında artış gösterdi. Bu nedenle yılın başında 17 bin 2 lira olan asgari ücretin alım gücü 9 ayda 4 bin 488 lira birden eriyerek 12 bin 514 liraya kadar azaldı.

EMEKLİNİN DE MEMURUN DA MAAŞI ERİDİ

En düşük emekli maaşı da temmuz ayında 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Fakat aradan geçen bu süre zarfında enflasyon TÜİK oranına göre yüzde 8.92 oranında arttı. Bu nedenle en düşük emekli maaşının alım gücü bin 24 lira düşerek 11 bin 476 liraya geriledi. Temmuz zammından beri üniversite mezunu memurun maaşı 3 bin 486 lira düşerek 42 bin 570 liradan 39 bin 84 liraya, öğretmenin maaşı da 41 bin 844 liradan 38 bin 417 liraya geriledi. Hizmetli maaşında da 2 bin 986 lira erime yaşandı.

ENAG’A GÖRE KAYIP ÇOK DAHA BÜYÜK

Asgari ücretin alım gücündeki 9 aylık düşüş ENAG’ın (Enflasyon Araştırma Grubu) hesabına göre yüzde 61.06 oranında gerçekleşti. İTO’nun (İstanbul Ticaret Odası) hesabına göre de yüzde 42.86 oranında oldu. Asgari ücretin reel alım gücü ekim başı itibarıyla ENAG’a göre 10 bin 556 liraya, İTO’ya göre 11 bin 901 liraya geriledi. Aynı şekilde 12 bin 500 liralık en düşük emekli aylığının bugünkü alım gücü ENAG’a göre 10 bin 828 lira, İTO’ya göre 11 bin 304 lira olarak hesaplandı.

En düşük memur emeklisi vatandaşın temmuz ayında 15 bin 414 lira olan aylığının bugünkü alım gücü ise TÜİK’e göre 14 bin 152 TL’ye, ENAG’a göre 13 bin 352 TL’ye ve İTO’ya göre 13 bin 939 TL’ye geriledi.